Joel Armia vietti kahden maalin iltaa, kun hänen edustamansa Los Angeles Kings löi yön NHL-kierroksella Utah Mammothin 4–2.
Armia onnistui ensimmäisen kerran avauserän puolivälissä, kun Kevin Fiala vapautti hienolla syötöllään suomalaisen läpiajoon. Armian viimeistely oli rautainen, ja suomalainen laukoi kiekon kilpipuolelta verkkoon.
Päätöserässä Armia sinetöi loppulukemiksi 4–2 upottamalla kiekon tyhjään maaliin.
Täksi kaudeksi Los Angelesin kirkkaiden valojen alle siirtynyt Armia on esiintynyt uudessa seurassa edukseen. Hän on tehnyt nyt 29 ottelussa 7+6=13 pistettä.
Yön ottelussa Armia pelasi kakkosketjussa Fialan ja Quinton Byfieldin rinnalla kellottaen peliaikaa 16 minuutin ja 21 sekunnin edestä.