Jenni Poikelus on mukana tammikuussa 2026 alkavassa Thank God, sä tulit! -ohjelmassa.
Jenni Poikelus nähdään keväällä uuden Thank God, sä tuli! -ohjelman juontajana.
Ohjelmassa vierailevat tunnetut suomalaiset heitetään sketseihin, joista he eivät tiedä etukäteen mitään. Mukana on myös vakituisia näyttelijöitä, jotka vievät kohtausta eteenpäin vierailta salatun käsikirjoituksen avulla.
Improvisaatiotehtävien tuomarina ohjelmassa toimii Kari Ketonen.
Thank God, sä tulit! -ohjelman vakionäyttelijät julkistetaan maanantaina 17. marraskuuta. Ohjelma alkaa MTV3-kanavalla ja MTV Katsomossa lauantaina 24. tammikuuta.
Poikelus vihjaili aiemmin syksyllä, että hänelle oli ilmaantunut mahdollisuus uudenlaiselle projektille, josta ei tuolloin paljastanut vielä enempää.