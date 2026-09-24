Koripallon Euroopan ykköskilpailu Euroliiga käynnistyi torstaina. Real Madridiin tälle kaudelle siirtynyt Mikael Jantunen avasi kautensa tappiolla Dubai Basketballille.
Jantunen aloitti ottelun penkiltä. Toisessa erässä hän heitti peräkkäin sisään kaksi kolmen pisteen heittoa.
Viidestä heittoyrityksestään neljä upottanut ja 10 pistettä kerännyt Jantunen vei Realin päätösneljänneksellä viiden pisteen johtoon, mutta Dubai voitti ottelun 78–77.
Espanjan pääsarja käynnistyy tulevana viikonloppuna, jolloin Real kohtaa sunnuntain avausottelussaan Unicajan Suomen aikaa kello 20.