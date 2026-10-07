Koripallon NBA:n suomalaistähti Lauri Markkanen kärsii loukkaantumisesta, eikä hän pelannut Utah Jazzin harjoitusottelukauden toisessa ottelussa Denver Nuggetsia vastaan.
Utah hävisi lukemin 106–117.
Utah kertoi X:ssä, että Markkanen kärsii niskavaivasta. Asiasta uutisoinut Sport Illustrated arvioi, että Utahin mainitsema "niskan arkuus" saattaa olla vain tekosyy lepuuttaa Markkasta.
Utah voitti Denverin 109–97 harjoitusottelukauden avauksessaan maanantain vastaisena yönä Suomen aikaa. Markkanen heitti tuolloin 17 pistettä, vaikka hän pelasi vain alle 14 minuuttia.