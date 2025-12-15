Gogi Mavromichalis julkaisi suloisia kuvia sairaalasta.

Juontaja Gogi Mavromichalis ja hänen vaimonsa ovat saaneet toisen yhteisen lapsen. Pariskunnan esikoistytär syntyi elokuussa 2023.

Mavromichalis julkaisi kuvia sairaalasta pienoisen synnyttyä maailmaan.

– Pieni poikamme syntyi tummilla hiuksilla ja on valmis kohtaamaan jokaisen maailman asian ensimmäistä kertaa. Kaikki pisteet rakkaalle vaimolle tästä ihmis-ihmeestä sekä kiitos Naistenklinikan ammattitaitoiselle ja sydämelliselle henkilökunnalle. Ps. En menettänyt tajua tällä kertaa, vaikka mukaan oli pakattu siltä varalta sideharsoja ja elektrolyyttijuomaa, juontaja kirjoitti julkaisun yhteyteen.

Onnelliseen perheuutiseen on tullut runsaasti onnitteluita.