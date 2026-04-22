Milanon syyttäjänviraston koordinoima tutkinta on paljastanut rikollisjärjestön, jonka epäillään harjoittaneen luksusprostituutioon liittyvää hyväksikäyttöä ja rahanpesua.
Italian viranomaisten kerrotaan
Epäiltyjen osallisten joukossa on ainakin 70 jalkapalloilijaa, jotka pelaavat AC Milanin, Inter Milanin, Juventuksen, Veronan, Torinon, Sassuolon ja Monzan joukkueissa.
Tietojen mukaan ainakin yksi mukana toiminnassa olleista on tunnettu Italian pääsarja Seria A:ssa pelaava jalkapalloilija.
Tutkinnassa esiin tulleiden tietojen mukaan osallisena epäillään olleen myös yksi Formula 1 –kuljettaja.
Väitteiden mukaan viihdepalvelussa työskenteli yli sata noin 18–30-vuotiasta naista, joista osa oli italialaisia ja osa ulkomaalaisia.
Agentuurille työskennelleet naiset kutsuttiin harrastamaan maksullista seksiä asiakkaiden kanssa, jotka valittiin pääasiassa ammattijalkapalloilijoiden joukosta. Yhden naisen mukaan osallistuneina on ollut myös jääkiekkoilijoita.
Kaikki urheilijoiden nimet on toistaiseksi sensuroitu oikeuden asiakirjoissa.
Viranomaisten kerrotaan tutkivan noin 194 000 euron arvoisia maksuja luksuspalveluista. Operaation arvioidaan tuottaneen kokonaisuudessaan noin 1,2 miljoonan euron tulot viihdepalveluverkoston pitäjille.