Seemi kuvasi havainnollistavan videon, miltä näkövammaisen asiointi kaupassa näyttää ja miten avustaja voi sitä verbaalisesti kuvaillen auttaa.

Seemi Hintsanen, 29, on näkövammainen. Hän kertoo, että on ollut seitsemän vuotta sokea. Näön menettäminen johtuu harvinaisesta geenimutaatiosta, Leberin perinnöllisestä näköhermon rappeumasta, joka aktivoituu yleensä ennen 30 ikävuotta.

– Minulla se alkoi, kun täytin 21, Seemi kertoo.

Sen takia Seemi ei näe mitään tarkasti, vaan maailma näyttäytyy sumeana.

– Erotan, että tavaroita on vaikka pöydällä, mutta en erota, mitä tavaroita ne ovat. En näe lukea muuta kuin sellaista valtavan kokoista tekstiä, hän kertoo.

Harva on pysähtynyt miettimään, miten haastavaa arkinen ruokakaupassa asiointi voi olla, kun näköön ei voi tukeutua. Miten esimerkiksi jouluruokien ostelu ruuhkaisessa marketissa onnistuisi ilman näköä?

Sen takia Seemi kuvasi havainnollistavan videon, jonka tarkoituksena on levittää tietoisuutta ja näyttää minkälaista informaatiota erilaisten näkövammojen kanssa on mahdollista ympäröivästä maailmasta saada. Voit katsoa sen yltä!

Lue myös: