Seemi kuvasi havainnollistavan videon, miltä näkövammaisen asiointi kaupassa näyttää ja miten avustaja voi sitä verbaalisesti kuvaillen auttaa.
Seemi Hintsanen, 29, on näkövammainen. Hän kertoo, että on ollut seitsemän vuotta sokea. Näön menettäminen johtuu harvinaisesta geenimutaatiosta, Leberin perinnöllisestä näköhermon rappeumasta, joka aktivoituu yleensä ennen 30 ikävuotta.
– Minulla se alkoi, kun täytin 21, Seemi kertoo.
Sen takia Seemi ei näe mitään tarkasti, vaan maailma näyttäytyy sumeana.
– Erotan, että tavaroita on vaikka pöydällä, mutta en erota, mitä tavaroita ne ovat. En näe lukea muuta kuin sellaista valtavan kokoista tekstiä, hän kertoo.
Harva on pysähtynyt miettimään, miten haastavaa arkinen ruokakaupassa asiointi voi olla, kun näköön ei voi tukeutua. Miten esimerkiksi jouluruokien ostelu ruuhkaisessa marketissa onnistuisi ilman näköä?
Sen takia Seemi kuvasi havainnollistavan videon, jonka tarkoituksena on levittää tietoisuutta ja näyttää minkälaista informaatiota erilaisten näkövammojen kanssa on mahdollista ympäröivästä maailmasta saada. Voit katsoa sen yltä!
Näkövammaisen asiointi kaupassa
Seemi työskentelee avustajapalveluyrityksessä nimeltä Karun-palvelut. Hän on työnsä puolesta tottunut kiinnittämään erityistä huomiota esteettömyyden onnistumiseen erilaisissa tiloissa ja tilanteissa.
– En voi sanoa, että esteettömyyttä olisi huomioitu mitenkään kaupassa. Kun kauppakärryllä mahtuu käytävillä liikkumaan, niin siinä on sitten samalla vähän vahingossa huomioitu vaikka pyörätuolit, Seemi kertoo.
S-ryhmän marketkaupan konseptikehityksen vastaava johtaja Katja Tapio kertoo sähköpostitse, että näkövammaiset huomioidaan S-ryhmällä osana esteettömän asioinnin suunnittelua.
– Myymäläympäristön tulee olla turvallinen ja sen tulee mahdollistaa käyttäjän esteetön liikkuminen, Tapio kertoo.
Samaten Keskon viestinnästä kerrotaan, että asiakkaiden kulkureitit suunnitellaan lähtökohtaisesti selkeiksi ja esteettömiksi.
Maalipalloa maajoukkueessa pelaava Seemi sokeutui noin seitsemän vuotta sitten.Seemi Hintsanen
Keskon myymälöissä käytetään tarvittaessa lattiaopasteita, esimerkiksi ohjauslistoja ohjaamaan kulkusuuntaa ja isoimmissa kaupoissa pääkäytävät merkitään ohuella lattiateipillä reitin selkeyttämiseksi.
– Sehän ei hirveästi esimerkiksi näkövammaista asiakasta auta, että pystyy kävelemään sitä pääkäytävää, Seemi harmittelee.
Ostettavat tuotteet eivät löydy pääkäytävältä.
– Ohut tarranauha lattiassa ei varmaankaan ole näkövammaisten huomiointia, vaan ihmisten kaupan läpi johdattamista varten, Seemi huomauttaa.
Esteettömyys on paljon muutakin kuin leveät käytävät ja riittävä valaistus. Seemi nostaa esimerkiksi ruokakauppojen lattioilla tosinaan näkyvät suuret mainostarrat, jotka hämäävät silmää.
– Aika monesti katson, että onko ne jotain esteitä, esimerkiksi joku ostoskori tai pylväs, johon saatan törmätä, Seemi kertoo.
Oman henkilökohtaisen avustajan apu mahdollistaa itsenäisyyden kokemuksen kaupassa asioinnissa. Kun Seemi kiertää kauppaa myyjän kanssa, ei heräteostoksille ole mahdollisuutta, koska hän ei halua tuhlata myyjän työaikaa.
– Käymme vain keräämässä ne tuotteet hyllyiltä. Jos olen oman avustajan kanssa kaupoilla, voin vähän miettiäkin, että mitähän haluaisin tänään tehdä ruoaksi, hän kertoo.
Kaupoissa asiointia helpottaisi huomattavasti se, jos myyjiin olisi helpompi tapa saada kontaktia ilman, että täytyy kassoille mennä huutelemaan apua.
– Tykkään kuitenkin aika paljon itse käydä kaupassa, hän kertoo.
Ruusuja Seemi haluaa antaa muille asiakkaille.
– Aika kivasti olen yleensä saanut apua myös muilta asiakkailta, hän kiittelee.
Seemi kertoo, että tuotteiden hintalaput ja muut tiedot ovat aivan liian pienellä ja informaatiokin on usein vaillinaista.
– Jos käyn vaikka ostamassa kaljaa, niin siinä hintalapussa ei välttämättä lue, että mikä se prosenttimäärä on.
Hän toivoisi, että tietojen selvittämiseen löytyisi parempia keinoja. Esimerkiksi puhelimella hintalapusta skannattava QR-koodi, joka veisi kaupan kotisivuilla tuotteen tarkempaan tuote-esittelyyn.
Kesko kertoo, että sen oman brändin Pirkan tuoteselosteissa on parhaillaan käynnissä pakkausuudistus. Sen yhteydessä tuotenimen fonttikokoa on tarkoituksella suurennettu luettavuuden helpottamiseksi.
S-ryhmän Katja Tapio sen sijaan kertoo, että S-ryhmä tutkii mahdollisuuksia tukea asiakasta heidän omassa mobiililaitteessansa toimivilla palveluilla, jolloin myös heidän tarvitsemansa avustavat toiminnot olisivat helpommin käytettävissä.
Opasteet ovat kaupoissa usein sijoitettu korkealle hyllyjen yläpuolelle, jotta ne näkyvät kaupassa kauas. Näkövammaiset eivät niistä kuitenkaan hyödy.
– Olisi se aika kiva, jos ne olisivat silmänkorkeudella, eikä siellä katonrajassa, Seemi harmittelee.
Hän näkee isoa tekstiä, joten jos hyllyjen päissä olisi silmäntasolla tieto, onko kyseessä maustehylly vai kahvihylly, auttaisi se valtavasti.
Lidlin viestinnästä kerrotaan, että kauppaketju kehittää myymälöitä jatkuvasti. Ketju noudattaa lähtökohtaisesti tiettyä myymäläkonseptia, jossa hyllyt ja tuotteet sijoitellaan niin, että tutut tuotteet on helppo löytää riippumatta siitä, missä myymälässä asioi.
Seemin kokemuksen perusteella Lidlissä on vaikea saada apua, koska henkilökuntaa on usein vähän paikalla.
– Keskolla on ollut kohtuu helppo mennä siihen kassalle ja pyytää sitä apua.
Yleensä palvelu lopulta toimii, kun hän on saanut kontaktin myyjään ja pääsee kauppaa kiertämään tämän avulla.
– Olen kuitenkin aika helppo autettava, näen liikkua myyjän perässä ja toimin aika itsenäisesti siinä, kunhan vain saan ne tietyt tuotteet, Seemi summaa.