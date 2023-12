Jari näkee maailman "sumean sameana" ja toivoo yhteiskunnalta ymmärrystä näkövammaisia kohtaan: "Ei ihan ymmärretä, mitä aistivamma aiheuttaa"

Kyseessä on parantumaton sairaus, joka heikentää näköä, mahdollisesti lopulta vieden koko näkökyvyn.

Pekolalla sairauden käsittelemisessä on auttanut vahva tukiverkosto.

Ympäristö uudesta vinkkelistä

Autoilu loppui niin ikään sairauden puhjettua, ja siitä lähtien Pekola on tarkastellut ympäristöään uudesta vinkkelistä, nimittäin jalankulkijana.

– Sellainen vaikutelma on jäänyt, ettei ihan ymmärretä, mitä tarkoittaa näkövammaisuus ja mitä aistivamma aiheuttaa. Jotenkin tulee mieleen, että pitkälti on kyse taloudesta.

Näkövamma ei aiheuta kyvyttömyyttä

– Pystyn tekemään hyviä mielekkäitä kävelylenkkejä sellaisilla reiteillä kuin haluan ja on aika helppo opaskoiran kanssa liikkua. Meillä on Suomessa noin 55 000 näkövammaista ja 2 200 opaskoiraa, eli olen aika onnekkaassa asemassa.

– Jotkut voivat esimerkiksi vaatia, että apulaisen pitää maksaa kuntosalille täysi maksu, vaikka hän on siellä avustamassa varsinaista asiakasta.

– Näkövammaisia löytyy yritysjohtajista alkaen kaikkialta. Olemme ihan samanlaisia kansalaisia kuin muutkin, me emme vain näe.

Näön katoaminen ei ole maailmanloppu

Siitä on nyt yli 17 vuotta, kun Pekola sai diagnoosin silmäsairaudesta.

Näkökyky on tällä hetkellä seuraavanlainen:

– Maailmani on sellainen sokerihuurrettu, sumean samea. Kontrasteja en juuri enää erota, on mustavalkoista. Auringonpaiste häikäisee, ja hämärä on minulle pimeää.