Norjassa toimiva IHR (Iran Human Rights) sanoi uutistoimisto AFP:n mukaan tiistaina, että järjestö on vahvistanut yli 730 ihmisen kuoleman. Järjestön johtajan mukaan heidän tietolähteidensä määrä on kuitenkin vajavainen ja todellinen kuolonuhrien määrä on todennäköisesti tuhansissa.
Irania seuraavien järjestöjen mukaan mielenosoituksissa on todellisuudessa kuollut huomattavasti enemmän ihmisiä kuin on voitu tähän mennessä vahvistaa. Lukujen tarkistamista vaikeuttaa muun muassa se, että Iranin verkkoyhteydet ovat olleet alhaalla viime viikon torstaista lähtien.
Mielenosoitukset saivat alkunsa joulukuun lopulla, kun kauppiaat ryhtyivät lakkoon talousongelmien ja nousevien elinkustannusten vuoksi. Sittemmin mielenosoitukset ovat muuttuneet liikkeeksi, joka vastustaa vuoden 1979 vallankumouksen jälkeen valtaan noussutta teokraattista hallintoa.
1:13Ali Jahangiri: Iranilaiset eivät halua islamilaista valtiota.
Iranin viranomaiset: Teloitukset mahdollisia
Iranin viranomaiset kertoivat tiistaina, että mielenosoituksissa kiinni otettuja ihmisiä voidaan alkaa teloittaa lähiaikoina.
Teheranin syyttäjänviraston mukaan joillekin pidätetyille voidaan langettaa kuolemantuomio niin sanotusta "jumalaa vastaan sotimisesta". Kyseessä on Iranissa laajasti käytetty, sharia-lakiin perustuva rikosnimike.
Presidentti Donald Trumpsanoi puolestaan tiistaina, että Yhdysvallat tulee reagoimaan vahvasti, jos iranilaisviranomaiset alkavat teloittaa ihmisiä.
– Tulemme reagoimaan vahvasti, jos he tekevät näin, Trump sanoi CBS Newsin haastattelussa.
Trumpia haastateltiin, kun hän vieraili Michiganin osavaltiossa sijaitsevassa tuotantolaitoksessa.
2:22Iranissa jo mahdollisesti tuhansia kuollut.
Trump: Apua on tulossa
Vierailunsa yhteydessä pitämässään puheessa Trump toisti jälleen, että apua on tulossa iranilaisille mielenosoittajille. Trump sanoi myös, että toistaiseksi ei tiedetä surmansa saaneiden todellista lukumäärää.
Aiemmin tiistaina Trump kehotti Iranin mielenosoittajia jatkamaan protestejaan ja ottamaan valtaansa maan instituutiot.
Trump sanoi, ettei hän tapaa iranilaisviranomaisia ennen kuin mielenosoittajien tappaminen loppuu.
– Apua on tulossa, Trump kirjoitti isoilla kirjaimilla Truth Social -sivustollaan.
Iranin hallinto puolestaan syytti Yhdysvaltojen yrittävän luoda tekosyyn sotilaalliselle väliintulolle.