Pate Mustajärvi peruu keikkojaan.
Muusikko Pate Mustajärvi ilmoittaa Instagram-tilillään joutuvansa perumaan keikkoja, sillä häneltä on löydetty kasvain.
– Nyt on kuulkaas käynyt niin, että kun tässä taannoin mursin kylkiluuni niin siinä samalla mun kehostani löytyi tuumori, joka paljastui luonteeltaan suhteellisen ärhäkkääksi, Mustajärvi aloittaa kirjoituksen.
– Hoidot sen taltuttamiseksi alkavat samantien, mutta koska toipuminen vaatii aikaa ja rauhaa, niin joudun valitettavasti perumaan kaikki tähän mennessä ilmoitetut keikat. Samalla nämä mun somekanavat hiljenevät toistaiseksi.
Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.
Lue myös: Pate Mustajärvi kertoo onnettomuudestaan – loppuvuoden keikat peruttu
Mustajärvi kertoo, ettei hän tule kommentoimaan asiaa enempää.
– Toivon, että minun ja läheisteni yksityisyyttä kunnioitetaan tässä meille kovin haastavassa elämäntilanteessa.