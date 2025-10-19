Artisti Jonne Aaron sai äskettäin lapsen.

Artisti Jonne Aaron, 42, eli Jonne Aaron Liimatainen, sai äskettäin esikoisensa. Hän jakoi palasen vauva-arjestaan suorassa Huomenta Suomen lähetyksessä 19. lokakuuta.

– Tänään on minun vuoroni, kun tästä lähden, niin paluu arkeen, ja aplodit loppuvat kotiovelle. Huominenkin menee varmaan lapsen kanssa, niin saa sitten puoliso tehdä omia juttujaan. Se [vauva] on kuitenkin daamissa kiinni koko ajan, tissi on se…tissi suussa, korvassa tai silmässä, artisti tokaisi huvittuneena.

Hän kertoi aiemmin lokakuussa Yle Uutiset Sunnuntai -ohjelmassa, että kyseessä on poikavauva.

– Se on suurin ja ihanin siunaus ja saavutus. Kaksi viikkoa olemme hänen kanssaan tässä valvoneet. Hän on aivan ihana tapaus. Rauhallinen, mutta myös isäänsä tullut, että käheästi huutaa ja vähän nuotin vierestä, Jonne Aaron kertoi aiemmin Ylelle.

Jonne Aaron nousi suosioon Negative-yhtyeestä, joka tekee ensi kesänä paluun 13 vuoden jälkeen. Kokoonpano esiintyy Tammelan stadionilla Tampereella Manserock stadionilla -konsertissa 1. elokuuta 2026.

Yhtye löi läpi The Moment of Our Love -biisillä vuonna 2003.