Kaksi vuotta sitten Suomessa Rally1-auton ratissa debytoinut Sami Pajari on päässyt viime viikkoina toden teolla voittojen makuun, kun hän on vienyt nimiinsä ykkössijat kahdessa peräkkäisessä MM-rallissa.

Kun on alkuun päästy, niin antaa mennä vain.

Vexi Salmen sanoitus on käynyt tällä kaudella toteen kahdenkin Toyota-kuskin kohdalla.

Pajari toisti Virossa ja Suomessa sen, missä tallikaveri Takamoto Katstuta onnistui kevätkaudella Keniassa ja Kroatiassa. Molemmat ottivat kaksi ensimmäistä MM-rallivoittoaan kalenterin peräkkäisissä kisoissa.

Tässä oli ennen tätä vuotta onnistunut vain viisi muuta kuljettajaa: Sandro Munari vuonna 1974, Mikael Ericsson vuonna 1989, Carlos Sainz vuonna 1990, Philippe Bugalski vuonna 1999 ja Gilles Panizzi vuonna 2000.

Mutta ennen tätä kukaan ei ollut onnistunut voittamaan Viron ja Suomen MM-ralleja saman kauden aikana, vaikka kisat ovat luonteeltaan hyvin samanlaiset keskenään.

Suomenlahden molemmilla puolilla on ajettu MM-pisteistä vuosina 2021–2023 ja 2025–2026.