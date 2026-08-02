Juhani kertoo kohdanneensa esineellistämistä suuren peniksensä vuoksi.

Asian ytimessä.doc: Mul on iso -dokumentissa Juhani kertoo elämästään kookkaan peniksen kanssa. Vaikka isoon penikseen liitetään paljon positiivisia puolia, sillä on myös negatiivisia vaikutuksia.

Juhani kertoo peniksen koon vaikuttavan lähinnä seksuaalisiin toimintoihin.

– Lähinnä erektion kestoon. Saattaa tullakin nopeasti, mutta erektio voi myös hävitä nopeasti. Kuitenkin, kun on isompi penis, niin se vaatii sitä verta enemmän, Juhani kertoo.

Juhani myöntää ottaneensa joskus myös erektiolääkettä.

– Sellaisissa tilanteissa, kun esimerkiksi on ollut vähän jotain epävarmuutta jostain syystä tai ollut vähän pidempi seksuaalinen kohtaaminen, niin tuomaan sitä varmuutta siinä.

"Voidaanko keskustella jostain muusta?"

Juhanin mielestä kookkaan peniksen haasteista on hyvä puhua.

– Ehkä ihmisillä on paljon sellaisia ennakkoluuloja ja harhaluuloja senkin suhteen.

Juhani kuuluu vapaamielisten aikuisten yhteisöön, jossa esiintyy paljon alastomuutta. Mies kertoo kohdanneensa esineellistämistäkin.

– Tulee vähän semmoinen sirkusapinaolo, että älkää nyt jaksako oikeasti. Voidaanko me keskustella jostain muusta välillä?

Penistään Juhani kuvailee talouspaperirullan kokoiseksi.

– Olen monta kertaa miettinyt, että paksumpi, mutta terskan verran lyhyempi penis voisi olla parempi.