Suomalaismieheltä takavarikoitiin yhteensä 633 litraa ilokaasua Ruotsin ja Norjan rajalla viime yönä, kertoo Norjan yleisradio NRK.
Noin 30-vuotias suomalaismies kertoi rajaviranomaisille autossaan olevan muuttolaatikoita, mutta sieltä löytyikin 192 pulloa ilokaasua.
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Mies sanoi aikovansa käyttää ilokaasua leipomiseen ja cocktailien valmistamiseen. Hän sai noin 60 000 Norjan kruunun eli noin 5 500 euron sakot.
Norjassa ilokaasun myyminen päihtymistarkoituksiin ja alaikäisille on kielletty.
Suomessa asiasta uutisoi aiemmin Yle.