Sisällöntuottaja Janne Nevalainen loukkaantui pahasti Erikoisjoukot-ohjelmassa ja joutui lopulta jättämään tv-kuvaukset kesken.

Nevalainen hyppäsi vaativan tehtävän aikana helikopterista ja kasvot iskeytyivät rajusti veteen. Miehen silmä turposi välittömästi.

– Veden pinta ei ole kauhean pehmeää, kun tulee yli kymmenestä metristä. Molemmat silmänpohjaluut murtuivat, ihan kokonaan meni poikki. Oikean puolen kasvoista meni hermoja klesaksi ja sen lisäksi silmiin tuli haavoja, Nevalainen sanoo.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.

Ohjelman kuvauksista on vajaan vuoden verran aikaa.

– Nyt kaikki on ihan ok. Siinä oli varmaan kolme kuukautta kokonaan urheilukieltoa, ei saanut mitään tehdä. Kontrollikäyntejä pitää käydä kerran vuoteen, koska kun silmänpohjaluut murtuu, niin voi kaihia ja glaukoomaa tulla paljon helpommin.

– Siinä oli 2-4 viikkoa aika tiheään tahtiin tapahtuman jälkeen lääkärikäyntejä ja puoli vuotta parin kuukauden välein. Nyt vuosittain.

Lopulta Nevalainen myöntää, että hän lähtisi uudelleen ohjelmaan mukaan.

