Näyttelijä Sampo Sarkolalle tapahtui ikävä onnettomuus, joka oli viedä näön hänen oikeasta silmästään.

Näyttelijä Sampo Sarkola vieraili Viiden jälkeen -ohjelmassa torstaina 8. tammikuuta.

Hän kertoi haastattelussa muun muassa eräästä kohtalokkaasta virheestään, jonka hän teki putkenavaajan kanssa.

– Ei saisi ikinä käyttää sellaisia putkenavaajarakeita yhdessä kiehuvan veden kanssa, Sarkola sanoo ja kertoo, että hänen kohtalokseen koitui juurikin se kiehuva vesi.

Ohjeissa kerrotaan, että rakeiden päälle viemäriin pitäisi vaikutusajan jälkeen päästää hanasta lämmintä vettä.

Lämmintä vettä ei ollut saatavilla hanasta, joten hän päätti kiehauttaa veden kattilassa ja valutti vedet rakeiden päälle viemäriin.

– Sehän oli niin kuumaa, että se rae alkoi poreilemaan ja räjähti sieltä. Se osui tähän oikeaan silmään ja siitä tuli aika paha vamma. Mutta lääkärit hoitivat sen loistavasti kuntoon. Se on kuin katsoisi sellaisen duralex-maitolasin pohjasta läpi. Että ei sen pahempi, Sarkola kertoo varoittavana esimerkkinä.

Sampo Sarkola nähdään 24. tammikuuta alkaen MTV:n uuden viihdeohjelma Thank God, sä tulit! vakionäyttelijänä.