Amerikan loton megapotti häkellyttää! Suomen voitot ovat kuin silakoita valtameressä tämän rinnalla

Julkaistu 29.08.2025 21:31
Kati Hyttinen

Suomessa jahdataan taas viikonloppuna Loton ennätyspottia, mutta voittosumma kalpenee USA:n Powerballin jättisaaliiseen verrattuna. Atlantin takana jaossa on huima miljardin taalan potti.

Yhdysvalloissa tavoitellaan huomenna lauantaina lähes tähtitieteellisiä rahasummia, kun maassa pelattavassa Powerballissa on tarjolla miljardin dollarin, eli noin 855 miljoonan euron, voitto.

Voitto on pelin historian kuudenneksi suurin.

Jos joku saa lauantain potin, hän voi valita kahdesta maksutavasta mieluisemman. Toisessa mallissa voitto maksetaan erissä ja voittaja on maksuerien lopussa saanut noin miljardi dollaria.

Vuosittaisen maksuvaihtoehdon valitseva saa yhden maksun heti ja sen jälkeen 29 vuosittaista maksua, jotka kasvavat viisi prosenttia korkoa vuodessa.

Toisessa vaihtoehdossa voittaja voi valita reilun 453 miljoonan dollarin kertakorvauksen.

Powerball-liput maksavat kaksi dollaria per peli. Niitä myydään 45 osavaltiossa, Washington D.C:ssä, Puerto Ricossa ja Yhdysvaltain Neitsytsaarilla. 

Yli puolet lipputuloista jää siihen osavaltioon, jossa lippu on ostettu. Pelin alusta, eli vuodesta 1992, lähtien se on tuottanut yli 36 miljardia dollaria Yhdysvaltain lottorahastojen tukemiin tarkoituksiin.

Suomessa jatkuu huomenna lauantaina Loton ennätyspotin metsästys, kun jaossa on toistamiseen 15,9 miljoonaa euroa. 

Edellinen ennätyspotti, 15,8 miljoonaa, pelattiin Siilinjärvellä Pohjois-Savossa vuonna 2022.

