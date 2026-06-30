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Kuolemantapaus – Portugalin legenda lähtee MM-kisoista

Ricardo Carvalho oli vielä maanantaina Portugalin harjoituksissa paikalla. Portugalin joukkue piti tuolloin hiljaisen hetken ympyrässä Carvalhon isän muistoa kunnioittaen.

Ricardo Carvalho suuntaa suuren surun keskellä MM-kisoista Portugaliin.

MTV Uutiset Nyt -sivulle

MTV Uutiset Nyt -sivulle

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Portugalin jalkapalloliitto esitti tiedotteessaan osanottonsa Carvalholle ja hänen perheelleen.

48-vuotias Carvalho on Portugalin legendoja. Keskuspuolustajana pelaajaurallaan luutinut mies saavutti Euroopan mestaruuden 2016 ja EM-hopeaa 2004. Seurajoukkuetasolla hän edusti muun muassa Chelseaa ja Real Madridia.