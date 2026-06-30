Ricardo Carvalho suuntaa suuren surun keskellä MM-kisoista Portugaliin.
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Jalkapallon MM-kisat 2026
11.6.–19.7.
MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta.
Portugalin jalkapallomaajoukkueen apuvalmentaja Ricardo Carvalhoa koettelee suru. Hänen isänsä Manuel Ribeiro de Carvalho on kuollut 69-vuotiaana.
Ricardo Carvalho oli vielä maanantaina Portugalin harjoituksissa paikalla. Portugalin joukkue piti tuolloin hiljaisen hetken ympyrässä Carvalhon isän muistoa kunnioittaen.