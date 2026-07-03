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– Oli tietysti hyviä aikoja ja myös vaikeita aikoja. Se on osa uraa, hän sanoi muun muassa .

Samalla päättyi Algerian pitkäaikaisen ykköstähden Riyad Mahrezin maajoukkuetaival. Mies ilmoitti asiasta Sveitsi-taiston jälkeen.

MTV Uutiset Nyt -sivulle

MTV Uutiset Nyt -sivulle

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– Algerian edustaminen ja maani puolesta pelaaminen on kuitenkin ollut unelmani nuoresta lähtien. Se on ollut valtava kunnia ja suuri ylpeyden aihe. Nyt on uuden sukupolven vuoro pelata.