Riyad Mahrez jätti jäähyväisensä Algerian maajoukkueelle.
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Jalkapallon MM-kisat 2026
11.6.–19.7.
MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta.
Algeria putosi jalkapallon MM-kisoissa jatkosta ensimmäisellä pudotuspelikierroksella hävittyään Sveitsille 0–2 Suomen aikaa perjantaiaamuna.
Samalla päättyi Algerian pitkäaikaisen ykköstähden Riyad Mahrezin maajoukkuetaival. Mies ilmoitti asiasta Sveitsi-taiston jälkeen.
– Oli tietysti hyviä aikoja ja myös vaikeita aikoja. Se on osa uraa, hän sanoi muun muassa .