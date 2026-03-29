Italiassa varkaat ovat vieneet Pierre-Auguste Renoirin, Paul Cezannen ja Henri Matissen taideteoksia.
Varkaus tapahtui noin viikko sitten, kertoo paikallinen poliisi.
Poliisin mukaan neljä naamioitunutta miestä murtautui Pohjois-Italiassa lähellä Parman kaupunkia sijaitsevaan Magnani Rocca -säätiön huvilaan. Säätiö hallinnoi taidehistorioitsija Luigi Magnanin yksityiskokoelmaa, johon kuuluu myös muun muassa Francisco de Goyan ja Claude Monet'n teoksia.
Varkaat murtautuivat rakennuksen ensimmäisen kerroksen huoneeseen ja pakenivat museon puiston kautta. Poliisi tutkii museon ja naapurirakennusten valvontakameroiden tallenteita.
Varkaat veivät kultakin taiteilijalta yhden teoksen eli yhteensä kolme teosta. Varastettujen teosten joukossa on Renoirin maalaus Kalat, joka on Italian yleisradioyhtiö Rain mukaan miljoonien eurojen arvoinen.