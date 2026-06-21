Uutissivusto Portal Leo Dias väittää Brasilian jalkapalloliiton puheenjohtajan Samir Xaudin, 42, käyttäneen liiton rahoja lennättääkseen rakastajattarensa New Yorkiin. Asiasta raportoi myös muun muassa .
New Yorkiin lennätetty fitnessyrittäjä Camila Cristina Andrade vietti väitetysti kahdeksan päivää Manhattanin Hyatt Regency Grand Centralissa Xaudin nimellä tehdyllä varauksella. Hotellimajoituksen hinnan kerrotaan olleen noin 11 500 dollaria.
Portal Leo Diasin julkaisemissa kuvissa kaksikko nauttii illallista ravintolassa ennen hyppäämistä liiton vuokraamaan autoon.
Xaudin raportoidaan lentäneen New Torkista takaisin Brasiliaan, jossa hän oli paikalla naisten maaottelussa Yhdysvaltoja vastaan 8. kesäkuuta.
Sitten mies suuntasi Mexico Cityyn tapaamaan vaimoaan Natalia Xaudia, jonka kanssa hänellä on kolme yhteistä lasta. Pariskunta on ollut liitossa yli 20 vuotta.
Infobaen mukaan Xaud olisi maksanut hotellikustannukset Portal Leo Diasin otettua häneen yhteyttä. Ei ole sen sijaan tiedossa, onko hän korvannut lentokulut.
Ei väitetysti ensimmäinen kerta
Kyseessä ei uutisoinnin mukaan ole ensimmäinen kerta, kun Brasilian jalkapalloliiton rahoittama matka on herättänyt ihmetystä.
Samir Xaudin väitetään käyttäneen liiton rahoja mallina ja vaikuttajana toimineen Tamares Fernandes Barcellosin lennättämiseksi Qatariin jalkapallo-otteluun joulukuussa 2025.
Brassipomo on väitetysti käyttänyt liiton varoja myös perheenjäsentensä ja ystäviensä matkakuluihin.
Brasilian jalkapalloliitto kiisti väitteet liiton varojen väärinkäytöstä Radio Itatiaian julkaisemassa tiedotteessa. Liitto kertoi johtonsa toiminnan perustuvan läpinäkyvyyteen, hallinnolliseen vastuuseen ja rehellisyyteen sitoutumiseen.
Brasilia avasi MM-turnauksen 1–1-tasapelillä Marokkoa vastaan ja voitti toisessa ottelussaan Haitin 3–0.