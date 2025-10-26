Israel on toistuvasti pommittanut Libanonia viime vuoden marraskuussa solmitusta aselevosta huolimatta.
Libanonin terveysministeriö kertoi sunnuntaina kahden ihmisen kuolleen Israelin iskuissa Etelä-Libanoniin.
Israelin asevoimat ilmoitti tappaneensa toisessa iskussa äärijärjestö Hizbollahin panssarintorjuntayksikön komentajan. Asevoimat väitti komentajan olleen mukana joukoissa, jotka yrittävät rakentaa uudelleen Hizbollahin asemia Etelä-Libanoniin.
Israel on toistuvasti pommittanut Libanonia viime vuoden marraskuussa solmitusta aselevosta huolimatta. Aseleposopimus päätti kaksi kuukautta kestäneen avoimen sodan rajaseudulla.
Israel ei aseleposopimuksen jälkeenkään ole vetänyt kaikkia joukkojaan Etelä-Libanonista. Libanonin armeijan puolestaan pitäisi riisua Hizbollahin taistelijat aseista, mutta aseriisunta on edennyt takkuillen.