Israelin asevoimat pudotti eilen kranaatteja lähelle rauhanturvaajia Etelä-Libanonissa. YK:n Unifil-operaatio kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä.

Rauhanturvaajat olivat yhdessä libanonilaisten sotilaiden kanssa turvaamassa siviilityöntekijöitä, kun kranaatteja pudotettiin. Kukaan ei haavoittunut iskussa.

Unifilin mukaan siviilityöntekijät olivat raivaamassa tuhoutuneiden kotien raunioita.

Unifil-operaatio vaatii, että Israel ei tekisi iskuja lähellä rauhanturvaajia, siviilejä tai libanonilaisia sotilaita.

Unifil-operaatiossa Libanonissa on mukana suomalaisia rauhanturvaajia. Puolustusvoimista kerrottiin STT:lle, että suomalaisia ei ollut tapahtumapaikalla, kun kranaatteja pudotettiin, ja että suomalaisten rauhanturvaustyö jatkuu tavalliseen tapaan.

Juttuun lisätty 3.10. klo 19.56, että työntekijät olivat raivaamassa tuhoutuneiden kotien raunioita ja ettei suomalaisia rauhanturvaajia ollut tapahtumapaikalla.

