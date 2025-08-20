Syyrian ja Israelin edustajat tapasivat Pariisissa – tarkoitus "lieventää maiden välistä tilannetta"

Israel ja Syyria sopivat aselevosta heinäkuussa sen jälkeen, kun Israel teki iskuja Etelä-Syyriaan.
Syyrian ja Israelin edustajat tapasivat jälleen maiden välisissä keskusteluissa, kertoo Syyrian valtiollinen uutistoimisto Sana. Syyrian ulkoministeri tapasi israelilaisdiplomaattien delegaation Ranskan Pariisissa tiistaina.
Yhdysvaltain välittämissä keskusteluissa oli tarkoitus lieventää maiden välistä tilannetta, Sana uutisoi. Uutistoimiston mukaan keskustelut johtivat ymmärrykseen, joka tukee alueen vakautta.
– Nämä neuvottelut käydään Yhdysvaltojen välityksellä osana diplomaattisia toimia, joilla pyritään parantamaan Syyrian turvallisuutta ja vakautta sekä säilyttämään sen alueen yhtenäisyys ja koskemattomuus, uutistoimisto Sana kertoi.
Maiden edustajat tapasivat viimeksi heinäkuun lopulla. Israel ja Syyria sopivat aselevosta heinäkuussa sen jälkeen, kun Israel teki iskuja Etelä-Syyriaan.
Yhdysvallat on viime viikkoina pyrkinyt löytämään ratkaisuja Syyrian ja Libanonin turvallisuustilanteisiin. Yhdysvaltojen liittolaismaa Israel on sanonut, että Syyrian ja Libanonin toimet ovat johtaneet puolestaan Israelin sotilaallisiin toimiin.
Israel tehnyt iskuja Libanoniin ja Syyriaan
Israel on jatkanut iskuja Libanoniin marraskuussa solmitusta aselevosta huolimatta. Israel on uhannut jatkaa iskuja, kunnes äärijärjestö Hizbollah on riisuttu aseista. Libanonin hallinnon tavoitteena on riisua Hizbollah aseista vuoden loppuun mennessä.
Heinäkuussa Israel teki iskuja puolestaan Etelä-Syyrian druusialueille ja as-Suwaydan kaupunkiin. Israel sanoi suojelevansa iskuilla druusivähemmistöä islamistihallinnolta.
Heinäkuun puolivälissä Etelä-Syyriassa beduiiniheimot ja druusitaistelijat kävivät noin viikon verran taisteluita. Myöhemmin myös Syyrian hallinnon joukot osallistuivat niihin.
Yli 1 400 ihmistä kuoli väkivaltaisuuksissa. Yhteenotot ovat jatkuneet vielä elokuussa hauraasta aselevosta huolimatta.
Israel on esiintynyt druusien suojelijana Syyriassa, vaikka sen arveltiin pyrkivän ennemminkin edistämään omia tavoitteitaan kylvämällä sekasortoa Syyriassa.
Syyriassa aloitti uusi hallinto sen jälkeen, kun maata itsevaltaisesti hallinnut presidentti Bashar al-Assad syrjäytettiin vallasta viime vuoden lopulla.
Al-Assadin hallinnon kaatumisen jälkeen Israel on tehnyt satoja iskuja Syyriaan. Israel on aiemmin perustellut iskujaan sillä, ettei se halua aseiden päätyvän jihadisteina pitämänsä uuden hallinnon käsiin
Israel on myös miehittänyt Syyrian Golanin kukkuloita vuodesta 1967.