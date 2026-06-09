Iranin jalkapalloliitto ei saa enää käyttöönsä sille varattuja lippuja, sillä maalle kuuluva virallinen fanilippujen kiintiö on poistettu.
MM-kisojen
Iranin jalkapalloliitto ei saa enää käyttöönsä sille varattuja lippuja, sillä maalle kuuluva virallinen fanilippujen kiintiö on poistettu.
MM-kisojen
Tilanne on ongelmallinen etenkin kannattajille, jotka ovat luottaneet saavansa liput liiton kautta ja tämän takia ehkä jo varanneet lennot ja majoituksen Iranin ottelukaupungeista Yhdysvaltojen Inglewoodista ja Seattlesta.
Iranin liitolle tarkoitetut faniliput voivat seuraavaksi palata Kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan yleiseen myyntiin tai tulla muuten uudelleen jaetuiksi.
Iranilaisten valmistautuminen Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Meksikossa pelattavaan MM-lopputurnaukseen on ollut haastava.
Valmistautumista ovat vaikeuttaneet esimerkiksi Yhdysvaltojen ja Iranin väliset jännitteet.
Iranin tapaan myös muiden maiden pelaajien, joukkueenjäsenten sekä kannattajien saapuminen Yhdysvaltoihin on ollut poikkeuksellista.
Kisavieraat ja joukkueet ovat joutuneet kuulusteluihin ja jopa monta tuntia kestäviin Yhdysvaltojen viranomaisten tarkastuksiin. Osa kisoissa työskentelevistä on jopa käännytetty takaisin kotimaahansa.
Yhdysvallat myönsi vasta launtaina Iranin joukkueelle viisumit MM-kisoihin. Viisumit saapuivat kymmenen päivää ennen Iranin avausottelua. Osa joukkueen taustahenkilöistä ei kuitenkaan saanut viisumia.
Historian suurimmat jalkapallon MM-kisat alkavat torstaina Meksikon ja Etelä-Afrikan kohtaamisella.