Iranin faneille hurja takaisku vain muutamaa päivää ennen MM-kisojen alkua

jokainen

osallistujamaa

saa

normaalisti

kahdeksan

prosenttia

jaossa

olevista

lipuista

,

jotka

se

voi

myydä

faneilleen

.

Nyt

tämä

mahdollisuus

on

kuitenkin

viety

iranilaisilta

.

Tilanne on ongelmallinen etenkin kannattajille, jotka ovat luottaneet saavansa liput liiton kautta ja tämän takia ehkä jo varanneet lennot ja majoituksen Iranin ottelukaupungeista Yhdysvaltojen Inglewoodista ja Seattlesta.