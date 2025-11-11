Valmet Automotiven syyskuussa aloittamat muutosneuvottelut ovat päättyneet ja luvut ovat karut.

Valmet Automotiven muutosneuvottelut ovat tulleet päätökseen.

Valmet Automotive on päättänyt muutosneuvottelujen perusteella lomauttaa enintään 860 henkilöä toistaiseksi. Osa lomautuksista on osa-aikaisia. Lisäksi enintään 235 työsuhdetta päättyy.

Yhtiö kertoo sopeutustoimien painottuvan lomautuksiin siksi, että työn määrän vähenemisen arvioidaan jäävän tilapäiseksi.

Osaamista jatkossa puolustusteollisuuteen

Valmet Automotiven toimitusjohtaja Pasi Rannus kertoi tiedotteessa, että muutosneuvottelujen tavoitteena oli yhdessä henkilöstön edustajien kanssa löytää muutosneuvotteluissa henkilöstön ja yrityksen edut parhaiten huomioivia ratkaisuja.

– Strategiamme mukaisesti tarjoamme osaamistamme jatkossa autoteollisuuden lisäksi myös muille teollisuudenaloille, muun muassa puolustusteollisuuteen, Rannus sanoi.

Muutosneuvottelujen alkaessa sopeutustarpeen arvioitiin olevan enintään 1 075 henkilötyövuotta ja neuvottelujen piirissä oli yhtiön koko Suomessa työskentelevä henkilöstö, yhteensä noin 1 300 henkilöä.