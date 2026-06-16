Iranin varaulkoministerin mukaan maan satamien saarrot on lopetettu.
Yhdysvallat on lopettanut Iranin satamien saarron, kertoo Iranin varaulkoministeri hallinnon verkkosivuilla. Saarto ehti kestää parisen kuukautta.
Saarron lopettamisesta sovittiin alustavassa rauhansopimuksessa, joka on määrä allekirjoittaa perjantaina Sveitsissä. Sopimus allekirjoitettiin sähköisesti jo eilen.
Perjantaina allekirjoitettava sopimus on pohjapaperi, jonka on määrä tarkentua lopulliseksi sopimukseksi 60 päivän aikana.