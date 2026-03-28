Inkan isosisko katosi neljä vuotta sitten: "Yritän olla ajattelematta pahinta" Kadonneen Sinin sisko Inka kertoo MTV Katsomon dokumentissa, kuinka epätietoisuus on vaikuttanut läheisiin. Julkaistu 42 minuuttia sitten Terhi Romo terhi.romo@mtv.fi

Sini Vuori katosi jälkiä jättämättä huhtikuussa 2022. Pikkusisko Inka Lehto haluaa pitää toivoa yllä. Inka Lehto kaivaa mustat jätesäkit vaatehuoneesta. Kassien sisältö on ollut koskemattomana viimeiset vuodet. – Otin nämä Sinin asunnolta. Ajattelin, että otan muutaman tavaran, mutta sitten näin, kuinka paljon siellä oli kaikkea. Inkan sisko Sini Vuori katosi ensimmäinen huhtikuuta 2022. Katoamisyö jätti jälkeensä kasan kysymyksiä, mutta ei yhtään järkevää vastausta. Asian ytimessä.doc: Mitä tapahtui Sinille? Sini on ollut pian neljä vuotta kadoksissa. Läheiset pohtivat edelleen, mitä Sinille tapahtui. Miksi hän päätyi Riihimäen sijaan Tampereelle? 22:04 Dokumentti on nyt katsottavissa maksuttomilla MTV Katsomo -tunnuksilla. Perhe kävi Sinin asunnolla muutama viikko katoamisen jälkeen. – Koitettiin katsoa, olisiko löytynyt jotain merkkiä, jonka Sini olisi jättänyt. Jotain salaviestiä, jossa vinkkaisi meille, että kaikki hyvin on.

Asunnosta ei kuitenkaan löytynyt viestiä, joka selittäisi katoamisen. Ei ollut rikki menneitä tavaroita, jotka kertoisivat, että jotain on sattunut tai Sini olisi lähtenyt kiireessä.

– Kaikki näytti ihan normaalilta, Inka muistelee.

"Ootko hengissä???"

Siskon katoamisen aikaan parikymppinen Inka asui kotona. Hän oli juuri aloittamassa uudet opinnot ammattikoulussa, mikä jännitti.

Inka ja Sini viestittelivät katoamista edeltävänä iltana. Sini kertoi, miten oli ystävänsä luona Turussa. Kaikki vaikutti normaalilta.

Inka kuuli, miten Sini soitti sisarusten äidille Milja Mätölle.

Sisko halusi varmistaa, voisiko tulla yöksi kotiin. Keravalla asuva Sini suunnitteli ottavansa junan Turusta, josta suuntaisi perheen kotiin Riihimäelle.

Puhelun jälkeen Sini kysyi viestitse Inkalta, olisiko tämä vielä hereillä, kun juna Turusta saapuisi. Inka sanoi menevänsä pian nukkumaan aikaisen kouluaamun takia.

Viestittely loppui lempeästi, kun Sini toivotti siskolleen tsemppiä koulupäivään.

Inka ja Sini viestittelivät katoamista edeltävänä iltana. Sinin oli tarkoitus tulla perheen kotiin Riihimäelle.

Aamulla Inka heräsi koulua varten ja huomasi tyhjän pedin. Myös äiti oli huomannut saman ja laittanut Sinille viestiä. Vastausta ei kuulunut.

Ensiksi Inka ajatteli, että ehkä Sinin suunnitelmat olivat muuttuneet. Hän kysyi siskoltaan viestitse, miten tämä pääsi kotiin. Sini ei vastannut.

Seuraavana päivänä Inka lähetti Sinille viestin: Ootko hengissä???

Sini ei vastannut vieläkään.

MTV Katsomon dokumentissa Mitä tapahtui Sinille? Inka käy äitinsä kanssa läpi tavaroita, joita he ottivat mukaansa Sinin asunnolta.

Inka löytää tavaroiden seasta vaalean hiussuortuvan, jonka he uskovat olevan Sinin.

Spontaani ja täynnä ideoita

Inkalla ja Sinillä on kuusi vuotta ikäeroa. Lämpimimmät yhteiset muistot liittyvät lapsuuteen – yhteisiin harrastuksiin ja sulkapallopeleihin pihatiellä. Inka muistaa, kuinka Sini opetti häntä pelaamaan videopelejä.

– Sini jaksoi opettaa mua pelaamaan vanhoilla konsoleilla, vaikka olin niin pieni, että tuskin ymmärsin paljoa. Videopelit on mun suurin harrastus vieläkin.

Inkalla ja Sinillä on kuusi vuotta ikäeroa.

Inkan mukaan Sini oli ennen katoamistaan täynnä intoa ja uusia suunnitelmia. Hän asui Keravalla, teki osa-aikatöitä karaokebaarissa, harrasti musiikkia ja taidetta sekä haaveili opiskelusta ja ulkomaille lähdöstä.

Siskoksilla on aina ollut hyvät välit, vaikka he ottivatkin välillä teini-iässä yhteen.

– Sini soitti usein innoissaan ja pyysi askartelutarvikkeita tai värikyniä lainaan, koska oli saanut uusia ideoita esimerkiksi levyjen kansiin.

26-vuotias Sini haaveili katoamisen aikaan musiikin tekemisestä ja opiskelemisesta.

Inka kuvailee siskoaan spontaaniksi ja pirskahtelevaksi ihmiseksi, joka sai helposti uusia ystäviä. Aluksi Inka ajatteli, että ehkä Sini on vain muuttanut suunnitelmiaan illan aikana. Se ei olisi tavatonta.

– Hän oli sellainen, että jos tuli joku tosi hyvä idea, niin hän lähti hetken mielijohteesta toteuttamaan sitä.

Huoli kuitenkin syveni nopeasti, kun kukaan läheisistä ei saanut Siniä kiinni.

Ensimmäinen vuosi pelkkää sumua

Katoaminen vaikutti Inkan elämään syvästi. Ensimmäinen vuosi meni sumussa, eikä koulunkäynti sujunut normaalisti.

Aluksi Inka patosi tunteet sisälleen ja kovetti itsensä. Nykyään siskon katoaminen on lähes päivittäin mielessä.

– Aluksi pystyin olla miettimättä sitä. Nyt se ei enää onnistu.

Sini tulee edelleen aika ajoin Inkan uniin. Lähes poikkeuksetta unet ovat kauniita, vaikka repivätkin haavat aamulla auki.

– Unet tuntuvat aidolta ja joskus tekevät pahaa, mutta niiden kautta pääsee hetkeksi lähelle Siniä.

Inka on käsitellyt Sinin katoamista läheisten ja terapian avulla. Hän kertoo, että puhuminen on ollut tärkeää ja tuonut helpotusta.

Pahinta on epätietoisuus.

Dokumentissa Sinin äiti Milja Mättö ja vertaistukihenkilö Juha Peltola käyvät McDonaldsissa, missä Sini nähtiin viimeisen kerran.

Poliisi alkoi tutkia Sinin katoamista ja saivat selville, että viimeisimmäksi hänet oli nähty Tampereella. Valvontakamerakuvista selviää, että Sini oli noin klo 1.20 yksin Hämeenkadun McDonaldsissa.

Läheiset eivät ole keksineet syytä sille, miksi Sini oli Tampereella, vaikka hän oli sopinut lähtevänsä Turusta Riihimäelle.

– Olen yrittänyt miettiä ja käynyt viestejämme läpi, että onko mitään vihjettä, mikä liittyisi Tampereeseen. Joku ihminen tai joku paikka, mistä Sini olisi maininnut, mutta ei mitään.

Dokumentissa Milja käy läpi vertaistukihenkilö Juha Peltolan kanssa poliisilta saatuja valvontakamerakuvia.

Vihreäsilmäinen Sini on noin 156 cm pitkä, hoikka ja vaaleahiuksinen. Valvontakamerakuvissa näkyy, kuinka Sini on Tampereen Hämeenkadun McDonaldsissa yksin.

Läheiset pohtivat: Mitä tapahtui Sinille?

Sini on pian ollut neljä vuotta kadoksissa. Inka kertoo, että toivo Sinin löytymisestä elää yhä.

Perhe pitää Siniä puheissa mukana ja muistelee häntä arjessa. Äiti pitää kynttilöitä palamassa etupihalla, jotta Sini näkisi valon ja tulisi kotiin. Inka lähettää viestejä ja kuvia sosiaalisessa mediassa.

– Minulla on edelleen toivoa Sinin löytymisestä. Lähetän hänelle välillä viestejä ja päivityksiä elämästä, jotta hän tietäisi olevansa tervetullut takaisin.

Inka lähettää edelleen viestejä Sinille. Se tuntuu terapeuttiselta, vaikka vastauksia ei ole tullut.

Inka on vuosien varrella pohtinut monia selityksiä siskonsa katoamiselle. Päällimmäisenä tunteena on kuitenkin epätietoisuus.

– Olen miettinyt, että Sini olisi voinut kadota omasta tahdostaan. Hän oli spontaani ja saattoi innostua uusista asioista ja ihmisistä. Joskus hän unohti ilmoittaa meille, jos suunnitelmat muuttuivat, Inka pohtii.

Ajatus omaehtoisesta katoamisesta on kuitenkin ristiriitainen. Miksi Sini ei olisi ilmoittanut poliisille haluavansa kadota? Kai hän tajuaa läheisten huolen?

Inka onkin joutunut käymään mielessään myös synkempiä vaihtoehtoja, kuten rikoksen tai onnettomuuden mahdollisuutta.

– Yritän olla ajattelematta pahinta, mutta olen käynyt mielessäni eri vaihtoehtoja, jotta osaisin varautua, jos joskus tulee tietoa.

Katoaminen on jättänyt jälkensä koko perheeseen. Perhe ei ole harkinnut Sinin kuolleeksi julistamista, sillä ajatus surutyön aloittamisesta ilman varmuutta tuntuu mahdottomalta. Entä jos Sini palaisikin?

– Olen miettinyt pari kertaa, että ehkä olen käsitellyt asiaa jo niin, että olen hyväksynyt jotain, mutta kyllä sitä toivoa selkeästi vielä on, Inka sanoo.

Terhi Romo MTV Uutiset Terhi Romo työskentelee MTV Uutisissa Asian ytimessä.doc -sarjan tuottajana ja dokumentaristina. Toimittajana Romo on keskittynyt yhteiskunnan ongelmakohtien kuvaamiseen ihmisten tarinoiden kautta.



Romoon voi olla yhteydessä Instagramin kautta tai sähköpostitse.

Inkan sisko Sini Vuori katosi keväällä 2022 | MTV Uutiset