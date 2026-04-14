Samuelin Spotify-listaykköseksi noussut Hei Supermario -kappale oli alun perin rakakuslaulu.

Love Island Suomi -ohjelman uusi kausi käynnistyy MTV3-kanavalla ja MTV Katsomossa 4. toukokuuta. Uudella kaudella nähdään tuttuun tapaan joukko rakkaudennälkäisiä sinkkuja, joista yksi on 22-vuotias Samuel.

Samuel on ollut viime aikoina pinnalla Hei Supermario -kappaleensa tiimoilta. Erikoisilla sanoituksilla varustettu kipale komeilee Spotifyssa Suomen kuunnelluimpien kappaleiden listan ykkössijalla.

Samuelin mukaan Hei Supermario oli aluksi rakkauslaulu, joka kertoi kaipuusta. Kertosäkeen melodia ei kuitenkaan miellyttänyt häntä, ja niinpä hän alkoi laulamaan sen päälle lennosta keksimiään riimejä.

– Olin juuri laulanut "en tiedä mitä haluan, en tiedä mitä etsin" ja pääni löi tyhjää. Sitten lauloin, että "voinko susta saada pienen seksin, jee". Nauroimme tuottajani Einon ja sanoittaja-tuottaja Leevin kanssa, että olipa tyhmä juttu, Samuel kertasi MTV Uutisille Love Island Suomen lehdistötilaisuudessa.

