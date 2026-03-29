Entistä useampi vanhempi pyrkii vaikuttamaan lapsensa koulussa saamiin arvosanoihin, kerrotaan Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:stä.

Vanhemmat, jotka pyrkivät vaikuttamaan lastensa arvosanoihin ovat lähestyneet opettajia esimerkiksi tiukkasanaisin viestein, joissa he ovat kyseenalaistaneet opettajan arviointiperusteluja ja vaatineet arvosanoihin muutoksia.

Osa vanhemmista on myös uhannut viedä asiansa eteenpäin esimerkiksi kunnan sivistystoimeen.

OAJ:n koulutuspolitiikan päällikkö Jaakko Salo uskoo ilmiön liittyvän nykypäivän yleiseen keskustelukulttuuriin sekä siihen, miten asioita on nykyään tapana hoitaa.

Koulussa pyritään rakentamaan opettajien ja vanhempien välille hyvää, luottamuksellista ja tiivistä kasvatuskumppanuutta, mutta Salon mukaan osa vanhemmista suhtautuu kouluun aiempaa enemmän tietynlaisella asiakasajattelulla.

– Eli jos vaikka arviointi koetaan heikoksi, nähdään, että silloin on opettajassa vikaa, kun taas aiemmin olisi lähtökohtaisesti lähdetty miettimään sitä, mitä oppilas voisi tehdä toisella tavalla, jotta koulutyö sujuisi paremmin, Salo kuvailee.

Taustalla sähköiset viestintävälineet

Salon mukaan ilmiö ei ole uusi, ja opettajat ovat liittäneet sen erityisesti sähköisiin viestintävälineisiin, joita on käytetty suomalaiskouluissa noin 15 vuoden ajan.

– Opettajat ovat kokeneet, että sähköiset viestintävälineet ovat vaikuttaneet myös siihen, että keskustelu ja viestinnän sävy on muuttunut kriittisemmäksi ja vaativammaksi.

Salo haluaa painottaa, että pääasiassa yhteispeli vanhempien ja opettajien kesken sujuu kuitenkin erittäin hyvin ja ilmiö koskee vain pientä osaa kaikista vanhemmista.