Varo juonipaljastuksia! The Summit Suomi -kauden seitsemännessä jaksossa kilpailijat ottavat yhteen.

The Summit Suomi -ohjelman seitsemännessä, MTV Katsomo+ -tilauksella katsottavissa olevassa jaksossa tunteet kuumenevat edellisjakson pudotusäänestyksen jälkimainingeissa.

Pudotusuhan alla olleelle Roylle syntyy äänestyksen jälkeen sanaharkkaa Joonaksen kanssa. Tilannetta selvitellään usean retkikunnan jäsenen voimin, mutta kireä ilmapiiri seuraa kilpailijoita seuraavaan päivään heidän jatkaessaan vaellusta.

Kesken vaelluksen kilpailijoiden yli lentää helikopteri, ja osa porukasta ampaisee sen perään. Kiirehtiessään Roy pudottaa juomapullonsa, jolloin Alexandra komentaa ärtyneenä Royta hakemaan pullonsa talteen.

Tilanteesta syntyy eripuraa kaksikon välille, ja pian kirosanat lentävät Norjan vuoristossa.

– Pää v*ttu kiinni ja ota juomapullosi ja lähde kävelemään, Alexandra äyskäisee Roylle.

The Summit Suomi su 1.3. klo 19.30 alkaen MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla. MTV Katsomo+ -tilaajille julkaistaan kolme jaksoa ensimmäisellä viikolla, sen jälkeen yksi jakso viikossa.

Lue myös: