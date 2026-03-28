Ilveksen päävalmentaja Tommi Niemelä kertoo, ettei hän tehnyt mitään muutoksia joukkueensa kausiohjelmaan surkeasta alkukaudesta huolimatta.

Ilves kävi syksyllä SM-liigassa viimeisellä sijalla, kunnes aloitti nousun, joka huipentui runkosarjan päätöskierroksella sarjataulukon neljänteen sijaan ja suoraan puolivälieräpaikkaan.

Torstaina varmistui, että Ilves kohtaa puolivälierissä KalPan, jolle se on kokenut tappion kahden edellisen kevään pudotuspeleissä.

Tilastojen valossa Ilves teki monia asioita oikein myös tappiokierteensä aikana, mikä antoi mielenrauhaa valmennukselle.

– Kolme neljäsosaa runkosarjasta oli sitten (myös) tuloksellisesti erinomaista pelaamista, Niemelä sanoi SM-liigan pudotuspelien tiedotustilaisuudessa.

– Pystyimme mielestäni oikeastaan koko runkosarjan kehittämään peliämme ja tulemaan paremmaksi koko ajan. Se on ollut meillä se iso tavoite. Pitää olla sillä tavalla tosi tyytyväinen tuosta matkasta.

Niemelä on aiemmin kertonut tekevänsä jo ennen kauden alkua viikko-ohjelman, jota valmennusjohto noudattaa riippumatta siitä, tuleeko otteluissa tappioita vai voittoja.

Nyt hän sanoo, että edes syksyn kriisitunnelmissa suunnitelmista ei poikettu piiruakaan.

– Emme ole tehneet mitään muutoksia, Niemelä vastaa.

– Kesällä meidän tapamme on suunnitella kausi oikeastaan läpi ja uskomme tietynlaiseen progressioon. Siinä on kehittymissuunnitelma joukkue- ja yksilötasolla ja me uskomme siihen, kun se on mietitty sekä teoriassa että käytännössä hyvin tarkkaan läpi.

Niemelä on jo kertaalleen päävalmentajaurallaan kokenut vastaavan tilanteen, kun Pelicans vajosi kovista panostuksistaan huolimatta sarjan hännille kaudella 2023–24.

Silloin hän vältti kesken kauden vaanineet potkut ja johdatti lahtelaiset lopulta keväällä finaaliin asti.

– Tosiaan on yksi vähän samantyyppinen kokemus taustalla, niin se oli totta kai sillä tavalla helpompaa, kun on jo kokemus siitä, Niemelä toteaa.