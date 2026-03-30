Kaksi miestä sai päähänsä murtautua polkupyöriä ja moottorisahoja myyvään liikkeeseen Uudessakaupungissa. Poliisi pääsi ripeästi epäiltyjen jäljille.

Poliisi epäilee kahta miestä erikoisesta varkaudesta Uudessakaupungissa. Poliisin tiedotteen mukaan viime viikolla maanantain ja tiistain välisenä yönä aamukahdelta murtauduttiin polkupyöriä ja moottorisahoja myyvään liikkeeseen ikkuna rikkomalla. Epäillyt anastivat liikkeestä ison määrän moottorisahoja sekä yhden lehtipuhaltimen, minkä jälkeen he poistuivat paikalta autolla.

Varkaudella oli kuitenkin hyvä silminnäkijä, jonka havaintojen perusteella poliisi sai epäillyt kiinni Uudenkaupungin keskustassa. Anastettu omaisuus saatiin kokonaisuudessaan takaisin ja palautettua takaisin liikkeeseen.