Lähestyvä lokakuu tarjoaa sään puolesta parastaan.

Ensi viikosta on tulossa hyvin lämmin ja heikkotuulinen. Aamut saattavat olla sumuisia, mutta päivisin paistaa aurinko.

– Lämpöä yli 15 astetta, Lapissakin lähellä kymmentä astetta, MTV Uutisten meteorologi Pekka Pouta kertoo lähetyksessä.

Lokakuun alkupuolella Pohjois-Suomen ylitse saattaa kulkea jonkin verran sateita.

– Todennäköisesti lokakuun puoliväli on vähän harmaampi, mutta sitten näyttää taas, että korkeapaine tulisi uudestaan lähelle Suomea lokakuun loppuun.

– Ei ole mitään merkkejä talven tulosta, vaan tässä sinnitellään miltei syyskesän lämpötiloissa hyvin pitkään, Pouta sanoo.