Kansainvälinen hiihtoliitto FIS ilmoitti syyskuun alussa, että se kaavailemaa MM-kisojen järjestettävän joka vuosi lukuunottamatta olympiavuotta. Ruotsin hiihtotähdet eivät katso hyvällä tulevaa uudistusta.

Ruotsalaiset ovat epäluuloisia sen suhteen, että MM-kisat järjestettäisiin joka vuosi lukuunottamatta olympiavuotta. FIS:n tavoitteena on aloittaa sykli vuodesta 2028 lähtien.

– Miksi he edes haluavat tehdä näin? En ole oikein positiivinen tämän suhteen, Ebba Andersson totesi.

Emma Ribom harmitteli FIS:n päätöstä.

– Mielestäni MM-kisat ovat erityiset, kun ne ovat joka toinen vuosi. Sinun täytyy odottaa enemmän ja MM-kisoista tulee tärkeämmät ja suuremmat. Pelkään, että kaikki saattaa jäädä nyt vaisuksi. Ei aivan yhtä suureksi, Ribom sanoi.

Sprinttitähti Johanna Hagström on samoilla linjoilla.

– Ampumahiihdolla on MM-kisat joka vuosi ja ne eivät tunnu yhtä suurilta. Siellä MM-mitalin ottaminen ei ole yhtä suurta kuin hiihdon MM-kisoissa. Siksi mielestäni pitäisi jatkaa nykyisellä mallilla.

Ribom ja Andersson pelkäävät, että maailmancup tulee kärsimään uudistuksesta.

– Minusta on kivaa, kun on MM-kisavapaita kausia, kun voi panostaa enemmän maailmancupiin. Että se saa kukkia ja näkyä. Pelkään, että siitä tulee vähemmän tärkeää, Ribom totesi.

– On olemassa hiihtäjiä, jotka panostavat erityisen paljon maailmancupiin, kun ei ole MM-kisoja. Maastohiihto on hyvin perinteinen laji. Perinteen mukaan kisat pitää olla joka toinen vuosi. Sitä minä haluan, Andersson päätti.