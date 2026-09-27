Egotripistä tuttu Knipi on löytänyt viime vuosina uudenlaista yhteistä säveltä poikiensa kanssa.

Egotrippi-yhtyeen perustajajäsenenä ja kitaristina suurelle yleisölle tutuksi tullut muusikko Zachris Stierncreutz eli Knipi on viime vuosina keskittynyt vahvasti soolouraansa.

Knipi saapui Huomenta Suomen haastatteluun yhdessä poikansa Kristian Stierncreutzin kanssa. Hän on niin ikään taidealalla ja opiskelee parhaillaan elokuvatuotantoa Aalto-yliopistossa.

Isä kertoo, että pojan uravalinta oli hänelle iloinen yllätys.

– Kyllä se tuli vähän yllätyksenä, kun Kristian haki Laajasalon opistoon näyttelijälinjalle. Hänen äitinsä kanssa mietittiin, että mitä ihmettä.

Nykyään isä ja poika työskentelevät yhdessä. Vahvatahtoinen kaksikko on sopinut tiettyjä pelisääntöjä yhteistyön sujuvoittamiseksi.

– Molemmat saattaa olla vähän jääräpäisiä, mutta kun on luonut sellaiset yhteiset säännöt, niin on alkanut menemään jo huomattavasti paremmin, Kristian kertoo.

Knipin mukaan kuvaajana toimiva Kristian on niin ammattitaitoinen, että hän pystyy luomaan isän esittelemän vision pohjalta vaikuttavia lopputuloksia omaa tyyliään unohtamatta.

– Se on sellainen asia, mitä toivon oikeastaan kaikilta kuvaajilta.

Isoisän jalanjäljillä

Kristian on työskennellyt jo neljän vuoden ajan projektin parissa, jonka tavoitteena on esitellä hänen isoisänsä 1960-luvulla tekemiä taideteoksia. Paljon työtä vaatinut hanke on nyt loppusuoralla ja teoksista koostuva näyttely on esillä Vaasan Kuntsin modernin taiteen museossa ensi kesänä.

– Isoisä on aina kiehtonut minua, kun ei ole koskaan päässyt häntä tapaamaan. Ajattelin, että jos nämä teokset ovat näin merkityksellisiä minulle, niin ehkä ne ovat sitä myös jollekin muulle.