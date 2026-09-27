Iisalmessa ei tarvitse enää varoa haavoittunutta villisikaa.
Pohjois-Savossa Iisalmessa lauantaina metsästyksessä haavoittunut villisika on löydetty kuolleena, kertoo Itä-Suomen poliisi.
Poliisi kertoi lauantai-iltana etsivänsä metsästyksessä haavoittunutta villisikaa Iisalmen Ahmon ja Sahin alueella. Poliisi kehotti välttämään tarpeetonta liikkumista alueella.
Poliisi ja metsästäjät alkoivat etsiä villisikaa lauantaina iltapäivällä. Etsinnät keskeytettiin yöksi. Poliisi kertoi villisian löytymisestä sunnuntaina aamupäivästä.