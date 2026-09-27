Kallion mukaan vihjeitä on tullut erittäin paljon, ja poliisi on tarkastanut niitä. Mikään vihjeistä ei ole vielä johtanut poikien tavoittamiseen.

– Jos viimeinen varma olinpaikka olisi tiedossa ja epäiltäisiin, että pojat ovat maastossa, voisimme ruveta niihin. Mutta jos niitä ei pysty kohdentamaan mitenkään, niitä ei tietenkään pysty tekemään, Kallio sanoo.