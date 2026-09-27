Kaksi 13-vuotiasta poikaa ovat yhä kateissa.
Espoossa kadonneet 13-vuotiaat pojat ovat olleet kateissa jo neljä yötä.
– Etsintöjen tilanne on valitettavasti ihan sama kuin eilen. Poikia ei ole löydetty, rikoskomisario Jyrki Kallio Länsi-Uudenmaan poliisilaitokselta kertoo MTV Uutisille sunnuntaiaamuna.
Kallion mukaan vihjeitä on tullut erittäin paljon, ja poliisi on tarkastanut niitä. Mikään vihjeistä ei ole vielä johtanut poikien tavoittamiseen.
– Neljä yötä on jo kohtuullisen pitkä aika olla kateissa, mutta teemme parhaamme. Yleisöhavainnot ovat varmaan se kaikkein paras tapa päästä eteenpäin.
Poliisin mukaan viimeinen havainto kaksikosta on keskiviikolta 23. syyskuuta. Helsingin Sanomien Keski-Espoossa haastattelema nuori kertoi nähneensä kaksikon samalla alueella myöhään perjantai-iltana.
Useat HS:n haastattelemat nuoret kertovat, että ainakin toinen pojista on tavoittamattomissa omasta tahdostaan.
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Maastoetsintöjä ei toistaiseksi tiedossa
Maastoetsintöjä ei ole edelleenkään tehty, eikä niitä Kallion mukaan toistaiseksi pystytäkään tekemään.