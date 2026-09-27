Ellinoora ja Marko Keränen saivat kehuja tanssisuorituksestaan viime sunnuntaina.
Laulaja Ellinoora ja tähtiopettaja Marko Keränen tanssivat kolmannessa Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman suorassa lähetyksessä viime sunnuntaina wieninvalssin Eppu Normaalin kappaleeseen Kaikki häipyy, on vain nyt.
Ellinoora halusi omistaa esityksensä lempibändilleen keikkalunsa tänä kesänä lopettaneelle Eppu Normaalille. Ellinoora esiintyi Tampereen Nokia Arenalla 22. marraskuuta 2025 10-vuotisjuhlakonsertissaan, jossa Eppu Normaali nähtiin yllätysesiintyjänä.
Tuomarit Helena Ahti-Hallberg, Jukka Haapalainen ja Jorma Uotinen arvioivat tanssisuorituksen.
– Hempeä, hellä ja herkkä, Uotinen kommentoi.
– Joitain teknisiä puutteita siellä on, mutta minuun tekee vaikutuksen se Ellinooran rohkeus, Haapalainen sanoi.