Ota nämä asiat huomioon, kun alat treenata – personal trainer varoittaa aloittelijoita yleisestä "haksahduksesta"

Kahranaho toteaa aivan aluksi, että kun suunnitelmissa on aloittaa treenaaminen, on jo itsessään todella hyvä asia, että alkaa liikkua ja muuttaa elämäntapojaan terveellisiksi.

Liian kova startti ja liikaa odotuksia

Jos on aloitettu liian lujaa, voi tulla urheiluliikuntavammoja tai täysi stoppi, kun ei jaksetakaan myöhemmin paahtaa samaa tahtia. On myös saatettu syödä hieman liian vähän, mikä alkaa pidemmällä tähtäimellä tuntua.

Joustovaraa suunnitelmiin ja tavoitteisiin

– Tärkeää on, että et hiekoita tavoitettasi ensimmäisen kolmen viikon aikana. Jos tavoite on, että seuraavan kolmen kuukauden aikana minun pitää tehdä tietty määrä treenikertoja ja sitten tulet tammikuun alussa kahdeksi viikoksi kipeäksi, on tosi vaikea kuroa umpeen tätä seuraavien viikkojen tai kuukausien aikana.