Istutko paljon? Jo tämä määrä liikettä voi auttaa pelastamaan terveytesi

Jos päivä kuluu toimistolla istuskellen, rivakka iltalenkki voi vielä auttaa nollaamaan vaikutukset. British Journal of Sports Medicine -lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan päivittäinen 9 000 – 10 000 askeleen kävely vähentää liikkumatonta elämää viettävien sydänriskejä.

Kävely laski kuoleman riskiä 39 prosenttia

Kävely päivittäin vähensi kuoleman ja sydän- ja verisuonitautien riskiä. Eniten etua sai kävelemällä yhdeksästä kymmeneen tuhatta askelta päivässä; se laski ennenaikaisen kuoleman riskiä 39 prosenttia ja sydän- ja verisuonitaudin riskiä 21 prosenttia. 10 000 askelta on hieman alle kahdeksan kilometriä.

– Tämä ei ole mikään "vapaudu vankilasta" -kortti ihmisille, jotka istuvat pitkiä aikoja. Se kuitenkin tarjoaa tärkeän viestin kansalle. Kaikki liike on merkityksellistä ja ihmiset voivat ja heidän pitäisi vähentää pakollisen paikallaanolon terveysvaikutuksia kävelemällä päivittäin enemmän, tutkimusta tehnyt Matthew Ahmadi kuvasi tiedotteessa .

Kävele edes 2 200 askelta

Käveleminen on kuitenkin oivaa arkiliikuntaa. Askelmäärää on helppo mitata; se onnistuu esimerkiksi älypuhelimella. Siihen on myös helppo itse vaikuttaa. Tutkijoiden mukaan yli 2 200 askelta päivässä tuo jo terveysetuja.