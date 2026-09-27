Puolan jalkapalloliiton puheenjohtaa Cezary Kulesza nousi jälleen kohuotsikoihin, kun hän oli vaihtanut lapsisaattajan paikkaa Puolan Kansojen liigan ottelussa Bosnia-Hertsegovinaa vastaan.

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Itse ottelu päättyi 0-0-tasatulokseen. Ennen ottelun alkua TV-lähetyksessä nähty tilanne on aiheuttanut raivostumista sosiaalisessa mediassa. Pelaajat odottivat siirtymistä kentälle lapsisaattajien kanssa, kun Kulesza oli kuviin ja vaihtanut lapsien paikkaa. Ensimmäisenä Robert Lewandowskin kanssa ollut lapsi siirrettiin taaemmas ja toinen, Kuleszan osoittama lapsi otti hänen paikkansa.

Jalkapallosivusto Weszlo kertoi, että Puolan jalkapallolitto yritti lakaista tilanteen maton alle pyytämällä TV-kanava TVP Sportsia ottamaan tilanteen pois ottelun uusinnasta. Weszlon mukaan Kuleszan toiminta sotki myös tv-lähetyksen, sillä he olivat suunnitelleet näyttävänsä kentälle tulemisen lapsien näkökulmasta. Ensimmäisenä olleella saattajalla oli kamera kädessään. Hän meni lopulta kentälle Lewandowskin sijasta Marcin Bulkan kanssa.

– Vielä yksi skandaali Puolan jalkapalloliitossa, Gazeta-sivusto kirjoitti.

– Mikä häpeä, kirjotti futbol.pl.