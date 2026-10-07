Henkilöauto ajautui vastaantulevien kaistalle ja törmäsi rekan keulaan tiistai-iltana Salossa.
Autoilija törmäsi rekkaan tiistai-iltana Salossa Perniöntien ja Mahtinaisentien risteyksen tuntumassa. Henkilöautoa kuljettanut noin 40-vuotias mies kuoli onnettomuudessa tapahtumapaikalle.
Ilmoitus onnettomuudesta tuli hätäkeskukselle noin kello 21.
Henkilöauton kuljettaja oli ajamassa Mahtinaisentietä etelän suuntaan kohti Perniötä. Rekka-auto taas kulki Perniöntietä kohti pohjoista, jossa tie vaihtuu Mahtinaisentieksi.
Poliisin tietojen mukaan henkilöauto ajautui vastaantulevien kaistalle ja törmäsi rekan keulaan.
Rekka-auton kuljettaja selvisi kolarista vammoitta.
Kolarissa menehtynyttä henkilöauton kuljettajaa epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, vaikkei asiaa toimiteta syyteharkintaan kuljettajan kuoltua onnettomuudessa.
Poliisi jatkaa asian tutkintaa kuolemansyyntutkintana.