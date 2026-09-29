Emma Ribom kihisi olympialaisten valintapettymyksen kohdalla jo lopettavansa.

Ruotsalaishiihtäjä Emma Ribom ei päässyt kilpailemaan helmikuussa Milano-Cortinan olympialaisten sprintissä, vaikka hänellä oli Ruotsin yleisradioyhtiö SVT:n sanoin mahdollisuus mitaliin.

– Ajattelin ensin uutisen saatuani, että lähden kotiin, jätän tämän tähän ja lopetan. Kadotin tarkoitukseni. Päätin kuitenkin, etten ole sellainen ihminen, Ribom selvitti mielenliikkeitään.

SVT raportoi, että Ribom oli vuosikymmenen ajan unelmoinut olympialaisten 2026 sprintistä perinteisellä hiihtotavalla. Sprinttiin erikoistunut sivakoija sai tietää juuri kisojen alla jäävänsä syrjään.

– Oli uskomattoman raskasta olla paikan päällä ja nähdä unelman olevan niin lähellä mutta lipuvan käsistä.

Ruotsin naiset ovat sprintissä maailman parhaita, ja maajoukkueessa on hurja sisäinen kilpailu edustuspaikoista. Sprinttivalintoja maajoukkueessa ei tarvinnut katua. Sinikeltanaiset sivakoivat olympiasprintin kolmoisvoittoon järjestyksessä Linn Svahn – Jonna Sundling – Maja Dahlqvist. Neljäs ruotsalainen Johanna Hagström jäi puolivälieriin.

Lisäksi Sundling ja Dahlqvist toivat Ruotsille vapaan hiihtotavan parisprintin olympiavoiton.

Ribom ei lähtenyt kotiin, vaan hiihti kaksi olympiamatkaa. 10 kilometrin vapaalla hän oli 13:s ja 50 kilometrin perinteisellä 10:s.

Ribom on voittanut maailmanmestaruuden vapaan parisprintissä 2023 ja viestissä 2025. Henkilökohtaisessa perinteisen sprintissä hän on vuoden 2023 MM-hopeamitalisti, ja hänellä on myös viestin MM-pronssi samalta vuodelta.