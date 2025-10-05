Konsulipäällikkö Jussi Tanner muistuttaa, että vastuu lainmukaisesta maassa oleskelusta on yksilöllä itsellään.

Ulkoministeriössä ollaan tietoisia yksittäisistä suomalaisten karkotuksista Yhdysvalloista. MTV Uutisten haastatteleman Ulkoministeriön konsulipäällikön Jussi Tannerin mukaan tänä vuonna Yhdysvallat on karkottanut 5–10 Suomen kansalaista.

– Emme ole havainneet karkotettavien määrässä merkittävää muutosta, Tanner sanoo.

Konsulipäällikön mukaan Ulkoministeriö pyrkii olemaan suomalaisiin yhteydessä myös heidän vankeusaikanaan.

MTV Uutiset pyysi Ulkoministeriön kommenttia sen jälkeen kun kävi ilmi, että suomalainen mies oli viettänyt yhdysvaltalaisessa pidätyskeskuksessa yli sata päivää, vaikka hän oli pyytänyt karkotusta Suomeen samaan tien.

Mies oli oleskellut vuosikymmeniä Yhdysvalloissa ilman voimassa olevaa oleskelulupaa. MTV Uutiset kertoo hänen tarinansa kokonaisuudessaan tässä artikkelissa:

2:01 Mikko-Matias Koivisto toivoo, että Klarissa-vaimo ja tytär pystyvät muuttamaan myös Suomeen: "En aio mennä enää koskaan takaisin".

Ulkoministeriön tehtävänä on varmistaa, että kiinniottava taho, eli Yhdysvaltojen tapauksessa ICE, noudattaa kansainvälisesti hyväksyttyjä ihmisoikeuksia karkotuskeskuksissa, Tanner jatkaa.

– On selvää, että olosuhteet voivat olla karut. Erilaisia laiminlyöntejä saattaa tapahtua, jolloin meidän päätehtävä on varmistaa, että henkilön oikeudellinen edustus on taattu.”

Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi oikeusavustajan ja tarvittaessa tulkin saamista karkotusprosessin aikana.

Ulkoministeriö ei ole pannut merkille tiukentunutta maahanmuutto- tai maastapoistamislinjaa Yhdysvalloissa, Tanner sanoo. Hän muistuttaa, että lopulta vastuu maan lakien, myös oleskelulakien, noudattamisesta on yksilöllä itsellään.

Karkotusten määrä liki kaksinkertaistunut

Olot karkotuskeskuksissa ovat tiedettävästi karut, vaikkakin vastaavaa on muuallakin maailmassa pidätys- ja karkotuskeskuksissa, konsulipäällikkö muistuttaa.

– Toki siellä on kaikenlaisia ihmisiä ja tilanne voi olla aika kuormittava yksilön kannalta”, hän myöntää.

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump aloitti vuoden alussa toisen kautensa käytyään vaalikampanjaa tiukalla maahanmuuttolinjalla. Hän on sanonut haluavansa karkottaa Yhdysvalloista miljoona paperitonta maahanmuuttajaa vuodessa.

Tammikuun jälkeen ainakin 200 000 ihmistä on karkotettu Yhdysvalloista. Karkotusten määrä on liki tuplaantunut edellisvuodesta.