Viisi jollalla liikkeellä ollutta nuorta on pelastettu vedestä Mänttä-Vilppulassa Pirkanmaalla.
Mänttä-Vilppulassa Ukonselällä sattui perjantai-iltana veneilyonnettomuus, jossa viisi nuorta joutui veden varaan. Asiasta kertoo Pirkanmaan pelastuslaitos.
Nuoret olivat pelastuslaitoksen tiedotteen mukaan liikkeellä vanhalla jollalla, jonka kantokyky ei riittänyt nuorten painolastille.
Vene alkoi upota, ja nuoret joutuivat veden varaan.
Tapauksen nähnyt sivullinen ilmoitti asiasta pelastuslaitokselle ja lähti paikalle auttamaan nuoria omaan veneeseensä.
Pelastuslaitos avusti nuorten rantaan kuljettamisessa ja luovutti nuoret ensihoidon tarkastettavaksi.
Pelastuslaitos kiittää ilmoittajaa, joka sen mukaan omalla toiminnallaan edisti merkittävästi nuorten pelastamista.