Paajanen oli muutenkin – ykköstehoilija Miska Siikosen (2+2) ja Veeti Miettisen (2+1) lisäksi – ottelun hahmo. Alivoimien erikoismiehen maalinedusväännöt, kotiyleisön mielestä (totta kai) epäoikeudenmukainen toisen erän jäähy ja kipparin kokonaisvaltainen esitys upposivat lakritsikaupunkiin kuin veitsi voihin.

Ensimmäisestä minuutista lähtien katsomossa tunsi, kuinka pelaajien tunnetila vyöryi päälle. Suorastaan kiimaisen yleisön ja fanikuntien kilpalaulanta liekitti KooKoon ja SaiPan työmiesbrändejä.

Kolme kovaa t-kirjainta, joita Kouvolan perjantai-ilta säteili jo hyvissä ajoin ennen aloitusvihellystä. Olin paikalla myös Tapparan ja Ilveksen ensimmäisessä välierässä, joka muistutti jääkiekko-otteluna viihdearvoltaan enemmän kahden virkamiehen tiistaista lounastapaamista.

Siitä huolimatta Tampereen paikallispari on otatus, jolla on vähintäänkin sama, ellei suurempi potentiaali tarjota intensiteettiä, irvistävää hammasta ja ikimuistoisia tunteita. Torstaina Nokia-areenassa nähty vain 8000-päinen yleisömäärä on heikko, mutta kannattajaryhmät tekivät eilenkin voitavansa. Vajaatäyttöinen halli ei voi olla tekosyy, ainakaan kaukalossa.

Avausvälierien jälkeen KooKoo ja SaiPa ottivat valtavan harppauksen sarjojen välisessä tarinakisassa. Niin paljon askista ja katsomopenkeiltä tihkui tarvetta ja himoa takinliepeeseen. Ilmiö ikään kuin toteutti itse itseään. Tampereella samaa vielä odotellaan.