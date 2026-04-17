KooKoon ja SaiPan semifinaaliavaus pesi Tampereen paikallisvälierien startin tylysti 6–0, MTV Urheilun Jere Hultin kirjoittaa Kouvolasta.
KooKoo–SaiPa 4–2 (0–2, 1–0, 3–0), voitot 1–0
Tunne, tahto ja tarve.
Kolme kovaa t-kirjainta, joita Kouvolan perjantai-ilta säteili jo hyvissä ajoin ennen aloitusvihellystä. Olin paikalla myös Tapparan ja Ilveksen ensimmäisessä välierässä, joka muistutti jääkiekko-otteluna viihdearvoltaan enemmän kahden virkamiehen tiistaista lounastapaamista.
Kontrastiero vain kasvoi perjantain ottelun edetessä. KooKoon kotipelissä häkki täyttyi ääriään myöten jo viitisentoista minuuttia ennen aloituskiekon pudottamista. SaiPa-fanit antoivat haastetta, kotikannattajat vastasivat huutoon. Myrsky yltyi.
Ensimmäisestä minuutista lähtien katsomossa tunsi, kuinka pelaajien tunnetila vyöryi päälle. Suorastaan kiimaisen yleisön ja fanikuntien kilpalaulanta liekitti KooKoon ja SaiPan työmiesbrändejä.
Lataus tiivistyi avauserän KooKoo-alivoimaan, jonka tiimellyksessä kapteeni Otto Paajanen sai yksilösuorituksellaan pelattua av-aikaa pitkän pätkän pois. Jäähalli oli revetä liitoksistaan pelkästään näiden muutaman silmänräpäyksen aikana.
Paajanen oli muutenkin – ykköstehoilija Miska Siikosen (2+2) ja Veeti Miettisen (2+1) lisäksi – ottelun hahmo. Alivoimien erikoismiehen maalinedusväännöt, kotiyleisön mielestä (totta kai) epäoikeudenmukainen toisen erän jäähy ja kipparin kokonaisvaltainen esitys upposivat lakritsikaupunkiin kuin veitsi voihin.
SaiPan iskiessä shokeeraavasti taululle 2–0-luvut ensimmäiseen varttiin, otti lappeenrantalaisyleisö puolestaan hallin hetkittäin täysin omakseen.
Ymmärrän realiteetit: Kouvolassa (ja Lappeenrannassa) on pienempi halli, seurojen menestys on harvinaista, Kaakon pudotuspeliderbystä puhumattakaan.