Ensiavun antaminen opioidiyliannostuksista johtuvaan hengityslamaan helpottuu, kun Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea hyväksyi Ventizolve-lääkkeen myytäväksi ilman reseptiä pari viikkoa sitten.

Taistelu huumekuolemia vastaan otti edistysaskeleen, kun lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea hyväksyi opioidien yliannostusta kumoavan Ventizolve-lääkkeen myytäväksi apteekeissa reseptivapaana.

Opioideja ovat esimerkiksi morfiini, heroiini, buprenorfiini ja fentanyyli. Niitä myös väärinkäytetään huumausaineina.

Lääkkeen vaikuttava aine on naloksoni. Fimean ylilääkäri Vesa Mustalammi kertoo, että lääke toimii vasta-aineena opioidien yliannostukseen.

– Se sitoituu samoihin reseptoreihin kuin opioidit, mutta huomattavasti voimakkaammin ja syrjäyttää opioidit reseptoreistaan.

Nenäsumutteella saadaan palautettua opioidiyliannostuksesta lamaantuneen ihmisen hengitys.

Henkilö, jolla on riski opioidien yliannostukseen, voi pitää lääkettä mukanaan. Toinen henkilö voi antaa lääkeannoksen epäiltäessä opioidien yliannostusta.

Lääke ei korvaa ensihoitoa, vaan se kumoaa Fimean sivuilta löytyvän esitteen mukaan opioidien vaikutuksen vain lyhytaikaisesti. Tämän aikana on hakeuduttava kiireelliseen hoitoon.

– Lääkkeellä ostetaan aikaa ja voidaan vähintään hetkeksi palauttaa hengitystä. Eli siihen asti, kunnes ensihoito tulee paikalle.

Ventizolve vaikuttaa ainoastaan opioideista johtuvaan yliannostukseen, eikä sillä voi Mustalammin mukaan aiheuttaa vaaraa potilaalle.

Nenäsumutteen voi antaa kuka tahansa

Hän kertoo, että lääkkeestä tuli reseptivapaa vasta nyt, kun myyntiluvan haltija haki itsehoitoluokitusta Fimealta.

– Päätös luokituksesta on tehty, mutta kestää jonkun aikaa, että itsehoitopakkauksia tulee apteekkien hyllyille.

Ventizolve on jatkossa lisäneuvontaa vaativa itsehoitolääke, joten sen ostaminen vaatii aina farmaseutin tai proviisorin erityisen ohjeistuksen.

– He käyvät lääkkeen ostajan kanssa läpi lääkkeen oikean käytön ja ensiapuohjeet, jotta voidaan varmistaa käytön tapahtuvan oikein.

Mustalammin mukaan nenäsumutteesta on jo hyviä kokemuksia.

– Aikaisemmin naloksonia on käytetty pistettävänä. Nenäsumute mahdollistaa sen, että kuka tahansa maallikko voi antaa lääkettä.

Ventizolven kahden nenäsumuteannoksen hinta on tällä hetkellä yli 50 euroa. Huumeidenkäyttäjille hinta voi olla liian korkea.

– Ymmärrämme, että hinta voi tulla rajoitteeksi. Sosiaali- ja terveysministeriö selvittää, olisiko lääkettä mahdollista jakaa terveydenhuollon toimipisteistä mukaan varuiksi.

Opioidit keskeinen ennenaikainen kuolinsyy

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koostaman tiedon mukaan opioidien väärinkäyttäjistä yhdestä kahteen prosenttia kuolee vuosittain yliannostukseen. Euroopassa se tekee noin 7 000 henkilöä vuodessa.

Suomessa kuolee vuosittain noin 150 henkilöä huumeiden ja lääkkeiden päihdekäytön aiheuttamissa tapaturmaisissa myrkytyksissä ja yliannostuksissa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan opioidiyliannostuksista johtuvat kuolemat ovat eräs keskeisimmistä ehkäistävissä olevista ennen aikaisen kuoleman syistä aikuisilla.

