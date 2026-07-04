Äiti jätti pienet lapsensa 11-vuotiaan isoveljen hoteisiin kotiin ja lähti baariin.

Rikos tapahtui viime marraskuussa Tampereella. Pienemmät lapset olivat tapahtuma-aikaan 3- ja 5-vuotiaita.

Tilanne tuli poliisin tietoon toisen poliisitehtävän yhteydessä, kun äidin seuralainen kertoi siitä. Poliisi tavoitti äidin kovassa humalassa kadulta.

Poliisi löysi lapset nukkumasta asunnosta. Sosiaali- ja kriisipäivystys otti lapset yöllä huostaansa, koska äiti ei kuntonsa takia kyennyt huolehtimaan heistä.

Lapset olivat heitteillä useiden tuntien ajan.

Äiti myönsi rikoksen. Pirkanmaan käräjäoikeus katsoi 32-vuotiaan naisen syylliseksi heitteillepanoon ja antoi tälle rangaistukseksi 30 päiväsakkoa

Oikeus määräsi naisen maksamaan jokaiselle kolmelle lapselleen kärsimyskorvausta 650 euroa.