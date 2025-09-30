Rosanna Kulju on kertonut avoimesti läpikäymistään ICSI-hoidoista eli mikrohedelmöityshoidoista.

Vaikuttaja Rosanna Kulju saapui Tanssii Tähtien Kanssa -yleisöön ohjelman neljänteen suoraan lähetykseen sunnuntaina 28. syyskuuta.

Kulju kertoi ennen lähetystä MTV Uutisille kannustavansa kisassa erityisesti hyvää ystäväänsä Tia-Maria "Tinze" Sokkaa, joka tanssii tähtiopettaja Valtteri Palinin oppilaana.

– En tiedä, kuinka paljon olen laittanut euroja äänestyksiin, niin nyt oli tosi kiva tulla tänne paikan päälle tsemppaamaan.

Aikanaan Kulju harrasti itsekin kilpatanssia. Tuolloin Kulju lopetti tanssimisen lukioikäisenä juuri ennen ylioppilaskirjoituksia.

Taannoin Kulju muutti Helsingistä Ouluun ja kertoo palanneensa siellä vanhan harrastuksensa pariin, "höntsäilymielessä". Se on tuntunut yllättävänkin luontevalta.

– Jotenkin ihanaa palata takaisin siihen, muttei missään tapauksessa tavoitteellisesti. Vähän niinkuin pipolätkää.

Kulju viihtyy erittäin hyvin uuden arkielämänsä parissa Oulussa. Hänellä on edelleen Helsingissä asunto, mutta kertoo sen olevan menossa myyntiin. Keskimäärin Kulju viettää kuukauden aikana yhden viikon Helsingissä, mutta pysyttelee muuten Oulussa.

– Rakastan Oulua, aivan ihanaa. Oululaiset ovat parhaita ja muutenkin Oulussa on tietenkin todella paljon rauhallisempaa kuin täällä. Kyllä tänäänkin, kun olin lenkkipolulla Kaivopuistossa, niin kaipasin vähän lenkkipolkuani Oulussa, missä ei ole sporia, turisteja eikä busseja.

Puolisonsa kanssa Kulju elää uusperhe-elämää, sillä hänen kumppaninsa lapset asuvat parin luona joka toinen viikko. Tällaista elämää Kulju oli pitkään kaivannutkin: sitä, että saa jakaa päivittäisen elämänsä ja asua perheenjäsenten kanssa.

Kulju on kertonut syksyllä sosiaalisessa mediassa sekä podcastissaan avoimesti puolisonsa kanssa läpikäymistään ICSI-hoidoista eli mikrohedelmöityshoidoista. ICSI-menetelmässä munasolu hedelmöitetään viemällä yksittäinen siittiö ohuella neulalla munasolun sisään.

Asian jakaminen julkisesti on tuntunut jännittävältä. Vaikka Kulju on tehnyt podcasteja monta vuotta, monista erilaisista aiheista, ei hän ole koskaan aiemmin käynyt läpi podcastissa vastaavalla tavalla asiaa, joka on tällä tavalla vielä käynnissä.

– Sanotaanko näin, että kommentit voivat mennä myös huomattavasti helpommin ihon alle, kun verrataan mihinkään muihin aiheisiin, Kulju kertoi.

– Mutta lapsettomuus yleisesti koskettaa todella monia ja sen huomaa kyllä, että kun tällaisen aiheen avaa, se palautteen määrä, suuntaan että toiseen, on aivan valtava, mikä taas kertoo siitä, että se on aihe, mistä meidän pitäisi puhua enemmän.

Avoimuudestaan Kulju on saanut myös satuttavia kommentteja.

– Se on ollut surullista, mutta samaan aikaan ymmärrän sen. Ehkä sellaisia, jotka ovat samassa tilanteessa, tai tahattomasti lapsettomia, ovat olleet vähän sitä mieltä, etten saisi sanoa kärsiväni lapsettomuudesta, koska olemme yrittäneet kumppanini kanssa vasta vuoden.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

Kulju muistuttaa, että lapsettomuudesta kärsivä henkilö on sellainen, joka itse kokee niin.

– Se (kokemus) on monenlaista, ei pelkästään sitä lääketieteellistä termiä.

– Sieltä on vähän tämän tyyppisiä juttuja, mitkä harmittavat, mutta samaan aikaan ymmärrän sen, koska ajatukset voivat mennä todella pimeiksi, kun kyseessä on niin elintärkeä asia, kuin se oma lapsi, ja lapsettomuus. Ymmärrän sen, ja minulla on kaikki empatiat sinne suuntaan, mutta samaan aikaan en voisi sanoa, etteikö se olisi satuttanut minua.

Sekin on Kuljun mukaan hyvä pitää mielessä, että ihminen on todennäköisesti kokenut lapsettomuutta jo ennen hoitoihin hakeutumista. Jo muutamia vuosia sitten ennen nykyistä parisuhdettaan Kulju selvitti itsekin, miten voisi tulla itselliseksi vanhemmaksi.

– Tämä on ollut mielessäni aktiivisesti jo varmaan kahdeksan vuotta. Ja se, että nyt on nämä hoidot, on kaiken sen summa.

Kulju korostaa ymmärtävänsä kaikenlaisia reaktioita. Kyseessä on monille yksi elämän tärkeimmistä asioista, ja kokemukset sen osalta voivat olla hyvinkin surullisia.

– Ymmärrän, että se iskee ihmisiin ja se voi koskettaa heitä itseään jossain paikassa, joka on niin vaikea, ei osaa käsitellä sitä. Ja sitten joku puhuu siitä podcastissa, niin se voi olla vain vaikea asia. Ymmärrän molempia puolia siitä, koska on olemassa aivan karseita kohtaloita, epäreiluja asioita tapahtuu.